Un accident impliquant une Ferrari s'est produit ce samedi matin sur la E40 dans la "tranchée de Cheratte". On ignore encore les causes exactes de l'accident mais, en milieu de matinée, un accrochage a eu lieu, impliquant notamment une Ferrari, sur la E40 à hauteur de la tranchée de Cheratte, dans le sens Liège-Battice. La police est rapidement arrivée sur place pour sécuriser les lieux, ce qui a occasionné d'importants embarras de circulation. On ignore à ce stade s'il y a des blessés. La Ferrari est, comme on peut le voir sur la photo, déclassée.