En septembre 2021, une étape majeure de la reconversion des sites d’ArcelorMittal, dans le bassin liégeois, était franchie. Le bureau TER présentait en effet son vaste Master Plan, une référence fixant les contours de l’avenir de ces sites hautement stratégiques de la région liégeoise. On parle ici de la reconversion de quelque 282 hectares !

Il y a quelques jours, une autre étape majeure a pris un coup d’accélérateur… celle du rachat et de la réhabilitation. Si les détails ne sont pas encore connus, le Gouvernement wallon prépare le terrain. Ce 9 juin, Willy Borsus, ministre de l’Économie et de l’Aménagement du territoire, répondait d’ailleurs en ce sens au député Mauro Lenzini.

"Dans le cadre de la préparation des négociations avec ArcelorMittal, des groupes de travail ont en effet été mis en place depuis plusieurs mois", rappelait le ministre, "un premier groupe de travail concerne l’estimation du coût de la mise en œuvre des responsabilités environnementales propres à ArcelorMittal sur les 4 sites (Chertal, HF 6, HF B et la Cokerie d’Ougrée) dont l’acquisition est envisagée. Le second groupe de travail concerne la valorisation immobilière de ces mêmes quatre sites […] Les rapports de ces deux groupes sont attendus dans la seconde partie du mois de juin. Ensuite, les négociations pourront réellement commencer entre la Sogepa et ArcelorMittal pour l’acquisition de ces quatre friches".

Au cabinet du ministre de l’Économie, on nous confirme donc que le travail aboutit… et de rappeler qu’un montant de 90 millions est bien prévu pour ces missions, liquidé en plusieurs tranches. Précisément, ce 25 mai 2022, un montant de 40,9 millions d’euros a déjà été débloqué… et confié à la Sogepa.