Exclusif Les riverains restent très inquiets quant à la question du désamiantage du site.

Un chantier titanesque pour un dossier qui l’est tout autant… Chertal, c’est un géant d’acier qui dort depuis plusieurs années déjà, entre la Meuse et le Canal Albert, sur près de 200 hectares situés sur la commune d’Oupeye. Ces derniers mois pourtant, dans le cadre du démantèlement des outils d’Arcelor en région liégeoise, le dossier a connu quelques soubresauts. Et aujourd’hui, la réhabilitation du site semble imminente. Fin décembre en effet, la demande du permis de démolition transitait par la commune d’Oupeye ; demande arrivée sur la table des fonctionnaires wallons et validée ce mardi… Celle-ci est donc en route vers la Région wallonne.

Mais si tout semble s’accélérer, plusieurs questions majeures restent en suspens, dont celle du masterplan, promis pour mi-2021 (un prestataire a été désigné mi-décembre). Celui-ci il doit donner un cadre de reconversion de ce site hautement stratégique. Une orientation majoritairement économico-industrielle est évoquée.

Quant à la démolition, préalable à toute reconversion, elle est également entachée de quelques zones d’ombre, raison pour laquelle le député Mauro Lenzini, par ailleurs ex-bourgmestre d’Oupeye, interrogeait cette semaine le ministre Willy Borsus.

Pas d’enquête publique