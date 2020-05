De manière très encadrée toutefois

Le CHR de la Citadelle à Liège a annoncé reprendre, dès ce lundi 4 mai, l'accueil des patients dans le cadre de consultations médicales « classiques », et ce, de manière très encadrée, dans un environnement sanitaire sécurisé alors que la crise du Coronavirus impacte toujours les activités.

"Sur base des recommandations du Risk Management Group fédéral, nous allons rouvrir l’équivalent de 30% des consultations prévues quotidiennement", explique Jean-Louis Pepin, directeur médical du CHR de la Citadelle. "Dans un deuxième temps, et pour peu que la pandémie soit contenue, nous envisagerons la réouverture des salles d’hospitalisation pour les personnes non-covid atteintes de pathologies complexes, étant entendu que pour les urgences, des salles d’opération (covid et non-covid) sont toujours en activité".

Comme on le précise encore au CHR, le "passif" à rattraper est très important, près de 50.000 rendez-vous ont en effet été annulés depuis le début de la crise. "Ce lundi, nous devrions recevoir 742 personnes qui ont été contactées personnellement, et sans trop de surprise, nous avons eu peu de refus !", explique Christiane Tomat, en charge des services aux patients.

Attention, il ne s'agit pas pour les patients de reprendre contact avec l'hôpital, ce sont en effet les équipes renforcées du CHR qui vont peu à peu refixer l'ensemble des rendez-vous annulés ou programmés.

On précise encore au CHR que les conditions d'admission dans l'hôpital sont bien sûr revues. De nombreux outils sont ainsi prévus pour permettre le respect de la distanciation sociale et les mesures d’hygiène. Citons : un hall totalement réaménagé pour canaliser les flux de personnes (entrant, sortant, personnes fragilisées, commerces de la galerie, …) ; une signalétique claire et redondante sur tout le trajet-patient (ascenseur, salle d’attente, …) ; des formalités administratives simplifiées pour éviter la formation de files ; la distribution de masques à chaque personne entrant dans l’hôpital ; l'interdiction d’entrée aux accompagnants pour éviter la concentration de personnes (sauf quelques exceptions, concernant les enfants notamment) ; la mise en ligne d’une brochure explicative qui variera avec l’évolution de la situation...

Et de rappeler enfin qu’en cas de problème important ou de symptômes inquiétants (covid ou non), "il ne faut pas hésiter à appeler son médecin généraliste, voire à se rendre aux urgences".