Trois mois jour pour jour après la suspension d’activités au CHR de la Citadelle, l’hôpital a repris ce lundi 15 juin son rythme de croisière, a annoncé l'hôpital liégeois, après plusieurs phases de "déconfinement".

"Depuis début mai, nous avons redémarré par phase, selon un rythme qui maintenait l’équilibre entre la sûreté sanitaire collective et l’intérêt de la santé de chaque patient,, indique Christiane Tomat, en charge du trajet-patient. "Aujourd’hui, nous attendons 2.574 consultations sur nos trois sites (Citadelle, Sainte-Rosalie, Château Rouge), contre 742 au premier jour de la reprise partielle, le 4 mai dernier".

Cette reprise ne signifie toutefois pas que les consultations se suivent comme auparavant. "En effet, cette semaine, il s’agira essentiellement des rendez-vous confirmés, mais nous ouvrons à nouveau toutes les plages-horaires et les patients peuvent donc téléphoner pour prendre rendez-vous", précise Christiane Tomat. A ce stade, la prise de rendez-vous par internet n’est cependant pas encore possible (elle le sera à partir du 22 juin).

Au CHR, on tient d'ailleurs à mettre en lumière le travail des standardistes qui, depuis début mai, sont débordés d’appels téléphoniques : "Outre le travail ‘classique’ qui consiste en la prise ou l’annulation de rendez-vous, nos équipes ont également dû absorber le ressenti de chaque patient sur la crise : crainte quant à la situation socio-économique, peur de revenir à l’hôpital, tristesse de la perte d’un proche, colère quant à la gestion globale de la crise… il a fallu encaisser ces chocs quand nous-mêmes étions psychologiquement et physiquement éprouvés".

Ramener les patients à l’hôpital est pourtant une obligation, comme en témoigne Thierry Weber, pneumologue au CHR de la Citadelle : "On entend ici et là des personnes se plaignant d’essoufflements, même de longues semaines après avoir été infectées. Il faut raisonnablement s’en inquiéter et poser rapidement un diagnostic, que l’on espère mineur. Mais il faut le faire". Même son de cloche chez Pierre Troisfontaines, cardiologue : "La vie reprend son cours, et le corps médical s’inquiète légitimement pour tous les patients, atteints ou non par le coronavirus. L’adage ‘mieux vaut prévenir que guérir’ est plus que jamais d’actualité".

Et de rappeler qu'au sein de l’hôpital, les directives sanitaires restent en vigueur (prise de température à l’entrée, port du masque obligatoire dans tout l’hôpital, distanciation physique – notamment dans les salles d’attente - , lavage des mains, …).

