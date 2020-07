Face à la recrudescence de la circulation du COVID-19, le Labo Cita du CHR de la Citadelle (Liège) met toute son expertise et son énergie dans la lutte contre les infections, a annoncé le CHR de la Citadelle cette semaine. Période estivale et de vacances oblige, il a fallu innover dans les circuits de dépistage, comme l’explique le Docteur Jean-Marc Minon, directeur du laboratoire : "Pour schématiser, nous avons aujourd’hui deux public-cibles, à savoir des patients ayant des symptômes qui évoquent une infection ou des personnes ayant eu un contact étroit avec une personne infectée par le virus, et les voyageurs asymptomatiques avant le départ à l’étranger ou en collectivité dont un test est exigé par le pays d’accueil, et ceux à leur retour de vacances situées en provenance de zones à risques – orange ou rouge – dont le test est respectivement soit conseillé soit obligatoire".

Pour éviter les "mélanges" des deux publics, le Labo Cita a donc mis en place deux lieux distincts de prélèvement s sur le site de la Citadelle.

"Les tests sont analysés directement par le personnel du Labo Cita, qui peut ainsi envoyer les résultats rapidement".

-Les personnes asymptomatiques qui partent ou qui rentrent de vacances peuvent se rendre dans le conteneur dédicacé aux prélèvements, situé près de l’Héliport et des Urgences, du lundi au vendredi, de 9h à 13h. Il faut également être en possession de la prescription de l’Aviq préalablement remplie par le médecin généraliste. À noter que le test est à charge du patient pour les départs et pour les retours de zone verte... Plus que jamais, le testing est l’une des armes les plus efficaces contre la propagation du COVID-19, et les résultats tendent à le prouver insiste-t-on au CHR : "Les semaines précédentes, nous étions à près de 300 quotidiens", détaille Jean-Marc Minon. "Les résultats positifs suivent la même courbe : 0,5% en juin contre plus de 3,5% aujourd’hui. C’est interpellant, mais le testing de masse permet par contre d’isoler les cas positifs et d’éviter ainsi la dissémination du virus". Précisons qu’à ce jour, le CHR de la Citadelle ne compte aucun cas Covid confirmé parmi ses patients hospitalisés.

-Les personnes symptomatiques peuvent se rendre au: au Labo Cita, étage -1, du lundi au vendredi, de 7h à 18h30 (en dehors de cette plage-horaire, se rendre aux urgences). Il faut être muni de la prescription de l’Aviq préalablement remplie par le médecin généraliste.