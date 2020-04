S'il est un "lieu" où la crainte du coronavirus Covid-19 est grande, ce sont bien les maisons de repos. À juste titre au regard du haut taux de décès chez les personnes âgées qui contracte le virus. Si une personne est atteinte du Covid-19 dans une institution, cela peut avoir des répercussions rapides et dramatiques...

C'est la raison pour laquelle le CHR de la Citadelle à Liège a pris l'initiative, depuis ce vendredi 3 avril, de contacter les Maisons de repos avec lesquelles il travaille, ce qui représente plus de 6.000 lits.

"L'objectif est de: proposer un test de dépistage chez 10% de leurs résidents symptomatiques, mais également pour tous leurs membres du personnel symptomatiques", indique-t-on au CHR de la Citadelle, "Par cette action proactive et d’ampleur, nous voulons mettre notre savoir-faire technique et notre expertise en matière d’hygiène et gestion de crise à disposition du secteur qui peut, à juste titre, se sentir dépassé dans certaines situations. Notre rôle est donc bien de les soulager et de les aider", précise-t-on encore du côté du laboratoire du CHR de la Citadelle, dont les services sont accessibles pour toutes les Maisons de repos qui en feraient la demande (Tel : 04 321 67 97).