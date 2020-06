Dès ce mardi 2 juin, il sera à nouveau possible de rendre visite à un proche hospitalisé dans les hôpitaux... ce sera bien sûr le cas au CHU de Liège ou au CHR de la Citadelle. Des règles strictes sont toutefois à respecter pour que ce retour à la "normale" se passe au mieux. Les hôpitaux le font savoir...

Au CHU : le port du masque est obligatoire, dès l'entrée dans l'hôpital ; il est impératif de respecter les gestes barrières (hygiène des mains, distance physique) ; si vous présentez des symptômes de grippe, restez chez vous ; la personne hospitalisée peut désigner quatre personnes autorisées à lui rendre visite ; visites limitées à une personne par jour (sauf patients en fin de vie) ; l'accompagnement de nuit n'est pas autorisé ; visites limitées à une heure par jour si possible ; il est enfin recommandé d'éviter les visiteurs de moins de 12 ans.

À noter qu'à la Citadelle, un thermoscan est installé dans l'entrée, si un patient ou un visiteur présente de la fièvre, il sera pris en charge. Outre le port du masque obligatoire, on précise qu'une seule personne par jour est autorisée (1 h de visite maximum), toujours la même. Les enfants ne sont pas autorisés et il faut être en possession de sa carte d'identité. Ici, les visites reprennent de 16 h 30 à 19 h en semaine et de 15 h à 18 h le week-end. Au Château Rouge à Herstal, les visites reprennent de 14 h à 17 h 30, sur rendez-vous.