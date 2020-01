Qu’on se le dise, dès ce mardi 4 février 2020, d’importants changements seront observés dans la "zone" du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège. Comme annoncé voici quelques mois en effet, un vaste chantier débutera à proximité du CHU, à savoir la mise à deux voies dans chaque sens des boulevards de Colonster et du Rectorat… Ce qui aura un impact non négligeable sur la mobilité durant ce chantier annoncé pour une durée de 240 jours ouvrables (un peu plus d’un an).

Première phase

Dès ce 4 février et pour une durée de 80 jours, la première phase des travaux débutera donc au niveau des boulevards du Rectorat et de Colonster, à proximité du rond-point du CHU (Marcel Florkin). L’objectif est, pour rappel, de fluidifier le trafic en provenance de l’E 25 et de la nationale 633 notamment. Durant cette phase, la circulation sur les boulevards ne sera pas affectée… Ce qui ne signifie toutefois pas que "rien" ne changera pour les "usagers" du CHU ; dès ce 4 février en effet, le parking P 62a sera fermé au public. Il le sera d’ailleurs définitivement puisque c’est ici que les travaux prendront tout leur sens… En outre, la fermeture de ce parking gratuit situé à côté du rond-point Marcel Florkin rendra aussi impossible tout le parking sauvage qui gravitait autour… il va falloir modifier ses habitudes. Et prendre son mal en patience.

En pratique, deux voies de circulation seront donc créées, dans chaque sens, sur les boulevards du Rectorat et de Colonster. Ceci permettra de fluidifier le trafic donc, notamment celui des bus, directement concernés par ces aménagements puisque des bandes sont réservées aux transports en commun.

Nouveau rond-point

Lors du chantier, un nouveau giratoire doit également être créé. Il sera situé en contrebas du rond-point Marcel Florkin, à l’extrémité du parking gratuit actuel. Ce dernier doit capter le trafic en provenance de la vallée et de le diriger de manière fluide vers le CHU… La rue de l’Hôpital, entre ce nouveau rond-point et le CHU, sera également reconfigurée. Quatre bandes de circulation sont ici prévues (deux dans chaque sens dont deux pour les bus, au centre).

En outre, on annonce d’importants aménagements de voirie, au niveau des quais réservés aux bus mais aussi au niveau des collecteurs d’eau. Le SPW profitera enfin de ce grand réaménagement pour créer un nouveau chemin cyclo-pédestre depuis le nouveau giratoire vers le complexe sportif du Blanc Gravier.

Le montant global du chantier est d’un peu plus de 3 millions d’euros, financés par le SPW (1,850 million) et l’OTW, Opérateur de Transport de Wallonie (1,2 million).