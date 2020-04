C'est l'appel lancé par Julien Ly, neurologue et chef de clinique.



C'est une évidence mais qu'il est toutefois bon de rappeler.

En effet, le COVID-19 n’a pas éteint les maladies graves telles que les AVC.

Pourtant un important recul (jusqu’à 50 % des cas) est constaté.

D'où l'appel lancé par Julien Ly, neurologue et chef de clinique au CHU de Liège.

"Venez aux urgences si vous présentez un des trois troubles (bouche de travers, moitié du corps affaiblie, difficulté de parole)".

Il y a en Belgique 52 AVC par jour, soit environ 19 000 par an.

"Rien qu’au CHU de Liège, nous enregistrions en 2019 un peu moins de 1 200 AVC, soit une centaine par mois et un peu plus de 3 par jour".

Le neurologue est donc inquiet: "Depuis mars, nous observons une très nette diminution des admissions aux urgences pour des AVC ou des suspicions d’AVC".

Pas de pic saisonnier observé, ce qui n'est pas logique



Et le pic saisonnier, par ailleurs partiellement inexpliqué, qui se tient traditionnellement à l’arrivée du printemps, n’a cette année pas été observé.

"Or il n’est pas possible que le confinement puisse avoir de tels effets sur l’incidence/la survenue des AVC. Nous en déduisons que les patients victimes d’AVC ne se présentent pas aux urgences".

Le problème de la réduction des admissions urgentes pour des AVC n’est pas propre au CHU de Liège mais il est particulièrement révélé dans l’hôpital universitaire qui a constitué un réseau régional de prise en charge des AVC en province de Liège.



"La prise en charge des AVC (en particulier dans leur phase aiguë) nécessite des ressources humaines et matérielles importantes. Une partie de notre activité urgente repose sur la télémédecine dans les centres équipés de système de visioconférence mais avec la même diminution".



Pour rappel, l’AVC est la 2e cause de mortalité mondiale (4e dans les pays industrialisés) et il reste la 2e cause de démence (après la maladie d’Alzheimer) ainsi que la première cause de handicap moteur non traumatique chez l’adulte.

Il existe 2 grands types d’AVC: les ischémies (thromboses) et les hémorragies. Leur prise en charge est urgente dans les 2 cas mais elles peuvent revêtir des attitudes opposées. Il existe des traitements urgents dont la fenêtre thérapeutique se compte en heures.

Un AVC (même dont le déficit est mineur ou transitoire) non rapidement pris en charge et mis au point peut s’aggraver, récidiver et se compliquer. Le patient qui survit peut garder un handicap irréversible.

Les 3 symptômes décrits plus hauts sont les plus fréquents: ils détectent 88 % des AVC. Et le docteur Ly de rassurer: "Les flux de patients sont bien séparés. La chaine de prise en charge des AVC est préservée et les bilans sont fait très rapidement".