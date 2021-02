Ce matin, peu avant 8h, alors que 3 ouvriers se trouvaient sur un échafaudage de 4m de haut, pour des travaux d’élargissement d’une porte de garage d’une société rue de Droixhe 40, un accident de travail a eu lieu, a indiqué la police de Liège. Un ouvrier est tombé au sol et souffre d’une fracture à la jambe. Quant aux deux autres ouvriers, ils ont été secourus par les pompiers alors qu'ils se trouvaient toujours sur l’échafaudage plié. Ils sont légèrement blessés. Le SSSP et des experts sont descendus sur place et confirment la stabilité du bâtiment.