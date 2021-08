À Trooz, le quartier de la Broucke est devenu bien silencieux depuis le départ de nombreux bénévoles, majoritairement venus de Flandre et des environs, pour aider à vider et nettoyer les maisons sinistrées. "On s’était habitués à leur sourire, leur présence qui nous faisait du bien même si on savait qu’ils ne pourraient pas venir indéfiniment…" Un mois après les inondations, "on est un peu livrés à nous-mêmes, c’est plus triste", confie Eric, alias le Capitaine, "car un bon capitaine ne quitte pas le navire !".