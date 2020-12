Si la crise sanitaire a eu raison du déroulé traditionnel de son Prix de l’Environnement, la Province de Liège a quand même eu à cœur de maintenir ce rendez-vous annuel.

Confinement oblige, pas de délibérations en mai ni de cérémonie de remise de prix. Mais un prix alors décalé et un jury qui s’est réuni à distance.

Et ce en vue de désigner, parmi les candidatures, cinq initiatives écoresponsables jugées inspirantes.

Cinq catégories



La raison d’être de ce concours est de saluer un projet environnemental réalisé, méritant et susceptible d’être reproduit et ce, dans cinq catégories dotées de 1 500 euros.



Dans la catégorie « école/étudiant », la Province a ainsi salué le projet Julien Pirnay de l’Athénée royal de Waimes qui a remis en état une ancienne citerne à eau de pluie afin que, désormais, celle-ci alimente les toilettes de l’école.



L’initiative « Trop petits pour manifester mais assez grands pour agir » de l’Institut Notre-Dame de Heusy a également été primée dans cette catégorie: un slogan pris au pied de la lettre puisque les élèves de primaire se lancent régulièrement dans de multiples défis écoresponsables qui les amènent à changer leurs habitudes et celles de leurs proches et à améliorer leur empreinte quotidienne.

Deux associations l’emportent cette année. D’abord l’ASBL Planteurs d’Avenir (Othée) qui encourage la plantation d’arbres, d’arbustes et de haies indigènes dans nos campagnes afin d’y favoriser la biodiversité, de lutter contre l’érosion ou encore d’atténuer les bruits.



Ensuite, l’ASBL Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » (Pepinster) avec son projet « Fringues & Vous » qui sensibilise son public précarisé et les citoyens de la région au « seconde main » et à la revalorisation des objets ainsi qu’aux avantages de ces pratiques pour le portefeuille et la planète.

Enfin, en ce qui concerne les entreprises, les jurés ont souhaité mettre en avant le travail de l’écocrèche Les Bienveilleuses qui, au-delà d’un accueil de qualité des enfants, cherche à atteindre une autonomie en eau, en énergie et en alimentation.