Liège Ce centre de l’emploi ouvrira ses portes fin 2023 dans l’ex-centrale thermoélectrique.

Il y a plus de cinq ans déjà que le projet de Cités des Métiers est en gestation, à Liège. Pour des raisons de gestion toutefois (de l’ancienne ASBL), l’accouchement fut long mais, aujourd’hui, le projet est bien en phase de finalisation… La dernière ligne droite de ce futur guichet unique de l’emploi à Liège vient en effet d’être entamée, ce lundi 4 octobre. Après l’assainissement du bâtiment de l’ancienne centrale thermoélectrique du Val Benoît, "les travaux de métamorphose ont commencé ce lundi", s’est réjouie la Spi, agence de développement pour la Province de Liège. Mais la Cités des Métiers, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, ce projet, qui réunit le Forem, l’Université de Liège et plusieurs acteurs socio-économiques, se présente comme l’outil de référence (de demain) de l’insertion et de la formation socioprofessionnelle, inspiré d’une expérience française (Cité des Métiers à Paris). Sa vocation : réussir le pari de la rencontre pertinente entre l’offre et la demande. Le nerf de la guerre en matière d’emploi en Wallonie.