Il y a une quinzaine de jours, des voix se sont élevées dans la cité du Parapluie, dans le bas de Flémalle, où la population était consultée dans le cadre d’une demande de certificat d’urbanisme introduite par la société de logement de service public La Maison des Hommes. À travers cette procédure, il s’agit d’obtenir un avis préalable sur un avant-projet et ainsi en estimer la faisabilité.

Pour rappel, une fois le building dit de la plaine de jeux démoli (en cours), La Maison des Hommes envisage de réaménager la zone en y développant, notamment, du logement public. Il est question de six bâtiments pour un total de 38 appartements de 2, 3 et 4 chambres.

Une base de travail

" Il y a eu toute une série de réclamations, notamment une pétition. Certaines remarques étant fondées, le collège communal a remis un avis négatif. Parmi les remarques formulées, on évoque notamment un espace pour enfants ou encore un espace vert ", précise Sophie Thémont, l’échevine en charge de l’Urbanisme. " Mais cet avis négatif ne signifie pas que rien ne sera construit sur la zone. La volonté est, bien sûr, que l’on reconstruise des logements que l’on déconstruit ."

Il revient désormais au fonctionnaire délégué de la Région wallonne d’émettre un avis sur cet avant-projet. La Maison des Hommes pourra alors désigner un architecte qui sera chargé d’élaborer un projet sur base des avis et remarques formulés. L’objectif est donc d’avoir une base sur laquelle travailler en vue de déposer, à terme, un projet définitif qui soit en harmonie avec le quartier et qui remporte l’adhésion de la population avoisinante. Projet qui, une fois élaboré, devra faire l’objet d’une demande de permis et être soumis à la consultation du public.

À noter que cette procédure ne porte que sur l’avant-projet de reconstruction, un permis ayant été délivré pour la destruction du building. Les opérations sont d’ailleurs en cours.