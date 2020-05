Expositions, conférences, spectacles, débats et bien d'autres événements... comme de nombreux autres lieux de culture, la Cité Miroir a fermé ses portes à Liège (place Xavier Neujean) le 14 mars dernier. Dès ce lundi 18 mai, l'espace pluridisciplinaire niché dans les anciens bains de la Sauvenière pourra toutefois rouvrir ses portes. Déjà, il annonce trois conférences, accessibles dès ce mercredi 20 mai.

Goulag, Plus jamais ça et En lutte. Histoires d'émancipation sont les trois expositions qui seront proposées à la Cité Miroir mais, règles du déconfinement obligent, des "aménagements" sont annoncés.

Dans un premier temps, l'ouverture sera limitée au mercredi et au samedi, de 10 h à 18 h avec une visite guidée à 15 h 30 ; les réservations seront obligatoires avec un choix à poser pour le créneau horaire, à respecter. Dernière réservation possible la veille du jour de visite à 18 h. Outre le port du masque, le paiement en ligne et le respect de la distanciation sociale au sein de la Cité Miroir, on précise encore qu'un maximum de 8 personnes par créneau horaire et par exposition sera la règle. La billetterie en ligne sera ouverte dès ce vendredi 15 mai.

"Si le succès est au rendez-vous, nous envisagerons d'élargir les horaires d'ouverture", annonce l'équipe de la Cité Miroir. "En temps normal, la Cité Miroir fonctionne 7 jours sur 7, il s'agit donc d'une reprise partielle des activités".