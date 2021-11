La semaine dernière, la 3e Chambre du tribunal de 1ère instance de Liège, division Verviers, a condamné la société City Mall à payer à la Ville de Verviers les travaux de sécurisation du quai Jacques Brel, occasionnés par des chutes de morceaux de bâtiments de la rue Spintay, à l’été 2017.

Le promoteur est condamné à verser ces 20 594,37 euros (plus TVA), ainsi que les dépenses de la procédure, qu’il a lui-même initiée. Ce jugement, pour lequel City Mall a toutefois la possibilité d’interjeter appel, laisse présager de plus gros débours pour la société de Patric Huon, ouvrant la porte à la perception par la Ville de Verviers de redevances de sécurisation et d’occupation du domaine public, pour des montants qui, cumulés d’année en année, pourraient dépasser les 800 000 euros.

City Mall avait toujours contesté devoir payer pour le placement de barrières interdisant le passage, à chaque extrémité du quai Jacques Brel, en contrebas d’immeubles de la rue Spintay qui continuaient à se délabrer. Jusqu’à aller en justice contre l’action en contrainte lancée via exploit d’huissier par la Ville de Verviers.

Tous les arguments de City Mall rejetés

La semaine dernière, le tribunal de 1ère instance de Verviers a rejeté tous les arguments avancés par City Mall, les jugeant non fondés, et rappelant que celui-ci n’avait jamais exercé aucun recours contre la décision de sécurisation du quai.

Le promoteur, qui affirmait n’avoir jamais reçu notification de payement par la Ville du montant facturé par la société privée qui avait placé les barrières (seulement au dernier rappel), tenait notamment pour illégal l’arrêté de la bourgmestre Muriel Targnion car la date avait été modifiée (de 2 jours) de manière manuscrite sur le document dactylographié. Une "erreur purement matérielle" (suite à un nouveau rapport technique) qui ne remet pas en cause la légalité de l’acte administratif, selon le tribunal.

Un autre parmi les arguments jugés non fondés : un libellé trop imprécis de la note adressée par la Ville. Verdict : tant la facture que l’arrêté de la bourgmestre et que le rappel avant poursuites judiciaires "précisent bien la nature des services prestés".

Quant au coût estimé trop élevé de ces barrières, le tribunal a constaté que cela avait fait l’objet d’un marché public et que, par ailleurs, City Mall était propriétaire de deux tiers des immeubles de la rue Spintay (le promoteur avait argumenté que cela bénéficiait aussi à la Ville, qui est propriétaire de plusieurs immeubles… qu’il est censé lui avoir racheté depuis des années).

800 000 euros de redevances à récupérer

Sauf à faire appel de ce jugement (et à obtenir gain de cause), voilà autant d’arguments que le promoteur ne pourra plus invoquer dans le cadre du litige plus vaste qui l’oppose à la Ville de Verviers, suite à la pose de ces barrières : les redevances de sécurisation et d’occupation du domaine public, aussi bien du quai Jacques Brel que dans la rue du Marteau (pour la démolition de l’ancien magasin du Disque d’Or). Des redevances impayées et qui, au fil des années, ont dépassé les 800 000 euros. La Ville pourra plus valablement les réclamer, juridiquement parlant, dès lors qu’un jugement est tombé pour ce qui a été à l’origine de toute cette histoire.

Franck Destrebecq