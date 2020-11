Depuis juillet 2018, une offre combinée "City Pass Liège" permet d’emprunter les trains de la SNCB et les bus du TEC au sein de l’arrondissement de Liège. Depuis septembre 2019, une version "City Pass 24h" est par ailleurs disponible.

Tout récemment, deux ans après le lancement de cet outil de mobilité, la députée Caroline Cassart (MR) a interrogé le ministre en charge Philippe Henry (Ecolo). Et ce notamment afin que ce dernier dresse un bilan chiffré du nombre d’abonnements qui ont été vendus.

En outre, il était question de savoir dans quelle mesure la crise sanitaire a eu ou pas un impact sur la vente de ces titres de transport. Une extension de la couverture du "City Pass" à d’autres zones étant à l’étude avec la SNCB, la députée a aussi voulu en savoir plus à ce sujet.

Une extension à des évènements tels que les Ardentes ou encore les Francofolies est également souhaitée par la députée. Laquelle a en outre questionné le ministre concernant une communication particulière dans le cadre de la rentrée scolaire 2020.

Dans sa réponse, la répartition par âges n’étant pas disponible, le ministre de la Mobilité a livré des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Lesquels, disponibles jusqu’à septembre, font état d’une évolution entre 2018 et 2020 de 4327 à 9107 puis à 4260.

Quant à une extension du "City Pass", elle n’est actuellement pas envisagée et si tel était le cas, elle devrait s’organiser en concertation avec la SNCB. "Il est nécessaire, à un moment, de fixer une limite et une extension à l’infini est difficilement possible", a indiqué Philippe Henry.

Dans le même ordre d’idées, l’extension de la validité du titre dans le cadre des Ardentes ou des Francofolies, ce dernier évènement se tient en dehors de la zone de validité du "City Pass", ne fait selon lui pas partie du projet.

Enfin, en matière de communication, ce dernier a été intégré dans la campagne "nouveaux tarifs pour les 18-24 ans" de septembre. Un ensemble d’outils a par ailleurs vu le jour à cet égard.

Et le ministre de rappeler que la Ville de Liège intègre la tarification "City Pass" sur son site web "C’est le moment de changer de mode".