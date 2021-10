Depuis 2006 et en marge du festival jazz de Visé, le Blue Moon Festival s’est inscrit comme l’un des rendez-vous musicaux incontournables de la région. Cette année, la 15e édition est prévue le 30 octobre, à la salle des Tréteaux, de Visé.

Après une première affiche purement belge, le Blue Moon est revenu chaque année avec des artistes nationaux et internationaux et toujours plus de rock’n’roll, de rockabilly, de blues et de boogie.

"Nous avons comme point d’honneur d’aller chercher des musiciens et des groupes originaux, dont le talent est déjà confirmé ou ne demande qu’à être découvert", expliquent les organisateurs.

Lors des précédentes éditions, des artistes tels qu’Elmore D, The Experimental Tropic Blues Band, Stinky Lou, The Electrophonics, François Monseur, Jean-Pierre Froidebise, Marc Lelangue, Louisiana Red ou encore Jacques Stotzem, Catfish, Dave Herero, Laura Cox, Crystal and the Runnin’Wild (pour ne citer qu’eux), se sont produits au festival visétois.

Des musiciens qui ont du talent et qui font bouger leur public de la première à la dernière note.

Certains semblent sortis tout droit d’une époque qui est loin d’être révolue, une époque où les jupes des filles tournoyaient et où les jeunes hommes portaient bananes et costumes sobres. D’autres nous emmènent sur la route du blues, là où une voix, un accord de guitare ou un harmonica racontent bien plus que les livres.

Le public vient au Blue Moon pour écouter, découvrir et se replonger dans les grands classiques du rock et du blues. Et il y revient, car un festival de ce genre est trop rare dans nos régions.

Pour sa quinzième édition, le Blue Moon Festival accueillera Boogie Beasts, Ilias Scotch and his solid mules ainsi que Duet Wenta-Cocco. Plus d’infos : www.bluemoonfestival.net ou sur la page Facebook bluemoonfestival.