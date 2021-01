Depuis ce lundi 4 janvier, les pelleteuses s’activent sur le site de la clinique Saint-Vincent de Rocourt. Après une longue phase de préparation du chantier en effet - qui a débuté en mars 2020 par le déménagement à la clinique du MontLégia - la démolition du bâtiment a en effet débuté. D’ici quelques semaines, une toute nouvelle maison de repos sera construite en lieu et place de la plus "célèbre" maternité de la région. Une page se tourne donc pour des milliers de Liégeois qui sont nés où qui ont vu leur enfant naître ici… Sabrina Lava, ancienne directrice du site et désormais active au MontLégia, nous parle de "son" hôpital…

"La Clinique a été fondée en 1923 par le Docteur Jean Jonlet. À son origine, le bâtiment était une maison de maître appelée aussi "château" par les villageois", rappelle-t-elle. "C’était principalement une maternité, le projet innovant du dr Jonlet était d’essayer d’empêcher la transmission de la tuberculose au nouveau-né en séparant la maternité de l’hôpital général. En 1925, la maternité fut confiée aux mains de 5 religieuses d’une congrégation flamande, Saint-Vincent de Paul de Deftinge"… Et en 97 ans de "services", la maternité ayant évolué, ce sont plus de 17 6 500 accouchements qui furent pratiqués dans ces murs. De quoi marquer durablement la vie des Liégeois… et du personnel.

Des berceaux en fer

"J’ai été directrice dès 2007", poursuit Sabrina Lava "donc oui, cela a fait un petit pincement au cœur de partir mais nous avions eu le temps en mars dernier de faire notre deuil car nous avons mis plus de trois semaines à tout vider, trier, classer, avec la secrétaire de direction". L’occasion nous confie-t-elle de retrouver de nombreux objets, photos et dossiers ayant marqué la clinique. "Comme ces petits lits en fer qui devaient dater des années 50’. Nous en avons repris chacune un en se lançant le défi de le relooker".

Mais les souvenirs sont plus émouvants encore lorsqu’elle évoque ces (très) nombreux papas qu’elle entendait depuis son bureau : "j’étais au rez-de-chaussée et j’entendais souvent ceux-ci appeler leur famille en disant, c’est une fille, c’est un garçon"… Car Saint-Vincent, c’était avant tout la vie.