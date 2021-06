Christine Defraigne, échevine liégeoise du Patrimoine, proposera au conseil du mois de juin, le classement des parties extérieures et intérieures encore non classées, de l’église Ste-Catherine, située en Neuvice. La paroisse existait déjà au 13e siècle. L’église a été transférée à son emplacement actuel en 1359 et son orientation a été modifiée en 1669. Suite au bombardement de 1691, l’église a été détruite. Elle a été reconstruite en 1695 dans le style tardif de la Contre-Réforme, avec une façade à rue, et non orientée, afin de s’intégrer au tissu urbain. "caractérisé par une grande sobriété ornementale, des reliefs peu marqués, et l’usage de briques et de matériaux locaux. Cela fait d’elle, un exemplaire unique en Wallonie par son authenticité".

Comme le souligne encore l'échevine, "très peu d'édifices (intérieur et extérieur) et encore moins classés relèvent de la Contre-Réforme (l'église Saint-Loup à Namur, l'église Notre-Dame à Namur et SaintGérard ou église des Rédemptoriste à Liège). Le classement de l'église SainteCatherine vient étoffer les richesses patrimoniales de la Région wallonne".

Tous ces éléments ont amené l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) à entamer la procédure de classement comme monument de la totalité des parties extérieures et intérieures non classées de l’église Sainte-Catherine, à l’exception de tous les éléments sulpiciens du 19e siècle, tels que la Vierge de Lourdes ou le chemin de croix. L’orgue Clerinx, le jubé et la tribune sont classés depuis le 22 juillet 1998.

Pour Christine Defraigne, il est primordial de "préserver les trésors architecturaux et patrimoniaux de notre Cité ardente. Avoir un édifice qui a conservé, au fil du temps, ses qualités depuis le 18e siècle doit subsister pour les futures générations. La transmission de notre Histoire est fondamentale car sans passé, nous ne pouvons évoluer, aller de l’avant et inscrire d’autres pages de l’Histoire. Il est à noter que l’église se trouve dans une rue commerciale de Liège, située entre la place du Marché et le quai de Meuse qui accueille le marché dominical de la Batte, et dont les habitants et commerçants se montrent très investis par son avenir, accompagnés par des projets de rénovations déjà réalisés/en cours dans ce quartier en plein redéploiement commercial et urbain".