Patrimoine La Ville de Liège va pouvoir constituer un dossier et le soumettre à l’AWaP.

Le Collège communal vient de marquer son accord sur la proposition de Christine Defraigne, première échevine en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, de classement de la Gare des Guillemins… un bâtiment qui fêtait en 2019 ses dix printemps, seulement. Mais qui constitue pourtant déjà le symbole de la Cité ardente 2.0. Si la requête étonne, elle est loin d’être dénuée de pertinence…

Nous l’évoquions voici quelques mois en effet, la volonté de Christine Defraigne était bien de faire de ce patrimoine moderne qu’est la gare de Santiago Calatrava, un bâtiment classé et emblématique. Il faut dire que les atouts de cet ouvrage titanesque sont nombreux… la gare est bien devenue aujourd’hui une attraction en soi - elle attire chaque année des dizaines de milliers de touristes et semble aussi visitée qu’utilisée. "Elle date de 2009 et pourtant, nous avons du mal a imaginer la ville sans elle", nous confiait il y a quelques années Jean-Christophe Péterkenne, alors directeur de la Ville de Liège.