Le verdict a été annoncé ce vendredi en début d’après-midi au couple formé à la ville comme au conseil communal de Pepinster : Claude Dedye est exclu du PS, alors que sa compagne Julie Beckers est démise de ses fonctions internes au parti et qu’elle est "invitée" à quitter sa fonction de cheffe de groupe au conseil communal.

Ces sanctions sont différentes car Claude Dedye et Julie Beckers n’ont pas joué le même rôle dans l’affaire des 500 kg de charbon normalement destinés à des sinistrés des inondations et que Claude Dedye a reconnu avoir fait livrer à un couple non sinistré, mais désargenté selon lui, soit les parents… de sa compagne.

Pour rappel, l’ancien échevin socialiste a publiquement expliqué que Julie Beckers s’y était opposée mais qu’il avait bravé son refus. Elle avait elle-même déclaré que c’était "scandaleux", au conseil communal de ce lundi, à Pepinster, où le bourgmestre Philippe Godin a fait éclater cette histoire au grand jour.

Dès le lendemain, mardi, après avoir été invité par la fédération verviétoise du PS à démissionner du conseil communal, Claude Dedye s’est exécuté. Le soir même, il a comparu, Julie Beckers aussi, devant la commission de vigilance du Parti socialiste, à Verviers.

Celle-ci a constaté que les deux mandataires socialistes pepins n’étaient pas dans la même situation et n’avaient pas joué le même rôle. Elle a donc, selon cette logique, décidé des sanctions différentes.

Réaction

"La précipitation n’est pas bonne conseillère", nous dit Claude Dedye qui ne sait pas encore "si je vais aller en appel de la décision d’exclusion, car je trouve que la sanction est disproportionnée par rapport à l’erreur (NDLR : s’il a reconnu les faits, il a toujours parlé d’erreur et plaidé qu’il ne s’agissait pas d’une faute)."