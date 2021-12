La réouverture du dernier tronçon de la Grand'route, entre la rue Doneux et le carrefour avec la rue du Village, était attendue pour ce vendredi... C'est bel et bien le cas, comme vient de l'annoncer le service des travaux de la commune de Flémalle! Chers usagers, vous n'avez désormais plus besoin de penser à ne surtout pas oublier l'itinéraire bis que vous deviez emprunter depuis des semaines...

Bien que l'on puisse circuler, les travaux ne sont pas complètement terminés pour autant. En effet, il reste à placer différents équipements dans les prochains jours, à savoir:

- Les derniers panneaux de signalisation et marquages routiers

- Les nombreuses plantations (arbres, plantes décoratives...)

- Les bornes de stationnement à durée limitée pour les emplacements situés devant les commerces

- Le placement de bornes de rechargement pour véhicules électriques

Lancés en août 2019 dans le cadre de la revitalisation du centre de Flémalle, les travaux de réaménagement d'une partie de la Grand'route sont enfin quasiment finalisés!

Le service des travaux rappelle que le stationnement est désormais interdit le long des trottoirs. Des places de parking sont disponibles à l'arrière de la polyclinique Tubemeuse et autour de l'E-Pôle.