Dès ce mardi 7 avril...

Depuis le 19 mars dernier, le Collectif Astrid2020, qui regroupe la Ville de Liège et son CPAS, la Province de Liège, le Relais Social et une majorité d’acteurs publics et privés d’aide aux personnes précarisées, assure depuis le Parc Astrid à Coronmeuse, la coordination du plan d’urgence SDF.

Sur place, depuis le 26 mars, on trouvait deux douches pouvant accueillir jusqu'à 44 personnes par jour. Un protocole d'utilisation et de nettoyage strict a été établi afin de s'assurer du bon respect des normes d'hygiène nécessaires à la non-propagation du virus et à la non-contamination.

Aujourd'hui, la Ville de Liège annonce toutefois que ce dispositif sera complété, dès ce mardi 7 avril, "par l'ouverture au centre-ville de Liège, des douches de l'ASBL Abri de nuit, située rue Sur-la-Fontaine n°106. La gestion opérationnelle sera assurée par le personnel de l'Abri de nuit et des agents CPAS".

"La mise à disposition de ces 4 douches supplémentaires vise, d'une part, à augmenter l'offre de douches sur le territoire de la Ville et, d'autre part, à répondre à la demande de sans-abris présents sur le territoire liégeois mais n'étant pas forcément la journée au Parc Astrid", poursuit-on à la Ville.

Ce dispositif sera accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h, sur inscription préalable de manière à réguler au mieux les files d'attente. Les inscriptions seront possibles sur place tous les jours dès 9h.

Le Collectif Astrid2020 rappelle que l’Armée du Salut et les Infirmières de rue organisent également des douches pour les bénéficiaires avec lesquels ils sont en contact.