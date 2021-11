Le concours photos dédié aux collégiales liégeoises arrive à son terme. Pour rappel, le but était de faire découvrir les collégiales et les œuvres remarquables qu’elles abritent. “Au vu des 144 photos reçues, nous pouvons affirmer que cela a été le cas”, se réjouissent les échevins Christine Defraigne et Jean-Pierre Hupkens. “En effet, à travers leurs photos, de nombreux participants ont réussi à magnifier ce patrimoine exceptionnel”. Le vote pour le prix du public est actuellement ouvert. Le jury a sélectionné 15 photos mises en ligne sur Facebook. La photo qui aura reçu le plus de mentions “J’aime” jusqu’à ce dimanche 14 novembre à 23 h recevra le prix du public. À la clef : un brunch pour 2 personnes, 2 accès à la navette fluviale (1 jour en illimité) et le livre “Histoire de Liège”. Enfin, le prix du public et les trois premiers prix déjà sélectionnés par le jury seront annoncés officiellement le 15 novembre sur la page Facebook de la Maison du Tourisme à 16h.