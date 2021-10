Olivier, 42 ans, a écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis probatoire d’une durée de cinq ans après avoir été impliqué dans une entrave méchante à la circulation commise à Comblain-au-Pont lors de laquelle il avait bu et pris de la cocaïne et s’est fait passer pour un policier de la brigade des stupéfiants… Lors de cette scène qui s'est déroulée le 24 octobre 2020, il a également volé le GSM de la victime. Un téléphone qui a té retrouvé chez un de ses proches…. Ce jour-là, l’automobiliste avait, de son propre aveu, consommé de l'alcool et pris de la cocaïne avant de prendre le volant de sa BMW X3. Sa compagne était à ses côtés lorsqu’il a brusquement dépassé une camionnette. Selon le conducteur de la camionnette, mais aussi la compagne du suspect, la manoeuvre était dangereuse. Le conducteur dépassé a fait des appels de phare à l’automobiliste.

Il n’en n’a pas fallu plus pour que l’automobiliste adopte un comportement qui dépasse l’entendement… Il a freiné si brusquement que sa compagne a été projetée dans le pare-brise et le véhicule qui le suivait lui a foncé dedans ! Olivier, est ensuite sorti de son véhicule pour aller invectiver le conducteur de la camionnette.

Toujours selon sa compagne et ce conducteur, qui ne se connaissent pas, le conducteur de la BMW a hurlé des insultes et déclaré qu’il était policier à la brigade des stupéfiants. Un comportement particulièrement culotté pour quelqu’un qui avait bu et consommé de la cocaïne avant de conduire sa voiture. Le conducteur de la camionnette a alors pris son GSM pour filmer la scène… Mais Olivier ne l’entendait pas de cette oreille. Il a porté un coup au conducteur et lui a pris son téléphone."Je ne sais pas quoi dire", a déclaré le prévenu qui semblait un peu désinvolte lors de la première audience consacrée à son affaire. "Je n’ai rien à dire. Je ne suis pas d’accord." Une réaction qui a fait réagir la juge. "Ça vous intéresse ce dossier ?" Le prévenu qui a admis être bipolaire s'est alors un peu repris. "Je suis complètement stressé.”

Lors d'une perquisition, les policiers ont découvert un coup de poing américain, une étoile à lancer, un pistolet lance-fusée, des cartouches, mais aussi de la cocaïne chez Olivier. Le prévenu a déjà quatre antécédents de faits de roulage. Le tribunal a estimé tous les faits établis à charge du prévenu.