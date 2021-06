Nasir, 23 ans, Benjamin, 23 ans, Souleyman, 24 ans et Alpay, 24 ans ont écopé de peine allant jusqu'à 2 ans de prison ferme pour avoir participé à toute une série de faits de vols, notamment le cambriolage de la station service de Comblain-au-Pont lors duquel leur complice, Mohamed, 19 ans, a été mortellement touché par une balle tirée par le pompiste.

Pour rappel, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018, cinq hommes encagoulés se sont rendus en Golf à la station-service de Comblain-au-Pont en province de Liège. Ils circulaient dans un véhicule volé quelques jour plus tôt et s’étaient munis d’un pied-de-biche pour commettre un vol à l'endroit. Ils se sont introduits dans la station-service. Mais le propriétaire des lieux dormait dans sa station-service. Après plusieurs cambriolage, l'homme s'était armé. Domenico Castronovo est sorti et a tiré à plusieurs reprises sur le véhicule des cambrioleurs. Domenico Castrononvo a alors tiré cinq fois en quatre secondes !

Le pneu de la voiture a éclaté. Il a tiré en direction du coffre. Mohamed a été traversé par une balle qui lui a perforé le poumon. Il a été laissé par ses complices sur un trottoir où il perdra la vie. Domenico Castronovo a été condamné pour ces faits. " Je pense que l’on a payé le prix fort", a déclaré Nasir lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel. " On a eu une grosse punition. J’ai voulu commettre ce vol là, nous ne sommes pas des grands voleurs, juste des jeunes qui ont voulu s’amuser un peu en volant des cigarettes. On était jeunes. On a vu mourir un de nos amis. On n’était pas organisés. On est juste des amis. On s’est rencontrés dans le quartier." les prévenus devaient répondre de toute une série d’autres cambriolages commis avec deux voitures volées.

Lors de la première audience consacrée à leur affaire, les prévenus ont nié la plupart des faits mis à leur charge. Me Wilmotte à la défense de deux prévenus a plaidé l’acquittement pour certains faits et des peines de travail. Le tribunal a suivi en partie cette argumentation.