Environnement Le bourgmestre et l’échevin de la Transition écologique présentent le nouveau Plan Climat.

Dans l’ombre, depuis un peu plus d’un an maintenant, des experts œuvrent à concevoir la ville du futur : celle où la qualité de l’air est optimale, où les îlots de chaleur sont inexistants, une ville qui laisse une place majeure à la mobilité douce et où la consommation d’énergie est raisonnée. Cette ville, c’est Liège… en 2050. Depuis plusieurs mois en effet, un groupe d’experts (bureaux Icedd, Factor X et EcoRes) est engagé pour élaborer la colonne vertébrale du Plan Air Climat de la Ville de Liège. Un projet ambitieux dont l’objectif est, en partant d’un constat chiffré des émissions sur le territoire, de définir de façon précise et par secteur les actions à mener.

Pour faire quoi ? Précisément pour rencontrer ces engagements que Liège a fixé. Une sorte "to do" liste pour le moins audacieuse puisque, si la Cité ardente reconnaît être en retard (n’ayant jamais rentré de document du genre), ce plan lui permettra même de porter l’ambition plus haut que l’exige la convention des Maires à laquelle elle adhère, soit à une réduction de 55 % des gaz à effet de serre d’ici 2030 et, objectif suprême, à une neutralité carbone d’ici 2050 ! Rien que cela…

Ce mardi 8 juin en soirée, le précieux document devait être porté à la connaissance des élus communaux lors de la Commission générale, avant un passage devant le conseil communal, le 28 juin prochain. Willy Demeyer, bourgmestre de Liège et Gilles Foret, échevin de la Transition écologique, nous ont présenté les grandes lignes de ce plan qui devrait, en quelque sorte, révolutionner la vie en ville.

"Ce que nous voulons, c’est simplement continuer à bien vivre, ici", entame Willy Demeyer. Entendons ici, sous nos latitudes… En observant les indicateurs environnementaux, l’alerte rouge est en effet donnée et, pour éviter que la vie en zone urbaine