Dès l’adolescence, Benoît Fontaine aime faire rire : à l’école, aux réunions de famille… Il commence le théâtre comme amateur et crée la troupe La Fontaine aux rires, qui finit par prendre toujours plus d’ampleur au fil des années.

En 2010, alors que le café-théâtre "Chez Sullon" est à remettre, l’ancien professeur de français reprend l’établissement non sans appréhension. Mais très vite, la mayonnaise qui mêle spectacle et gastronomie prend, avec une clientèle fidèle très vite au rendez-vous. "Bien que beaucoup ignorent encore notre existence".

Le 10 octobre dernier, "La Bouffonnerie", sise rue Haute-Sauvenière, fêtait ses dix ans d’ouverture lors de dix soirées spéciales (incluant les comédiens Didier Boclinville, Renaud Rutten…) "avec un petit goût amer", regrette le patron puisque, "au lieu de 55 places assises habituellement, je n’ai pu accueillir que 25 à 30 personnes pour respecter les distances sanitaires". "Ce n’est pas rentable, mais surtout on perd l’ambiance qu’apportent les groupes ou tables collées".

Car l’originalité de ce lieu voulu à la fois intimiste et chaleureux, c’est d’offrir "un bon repas en même temps qu’un spectacle", précise celui qui propose un menu trois services et un spectacle pour 50 euros. Avec le jeune chef Cédric Semal en cuisine, ancien 2e de cuisine d’un restaurant étoilé, la philosophie du café-théâtre prend encore plus son sens : "Bien manger, bien boire et bien rire". "C’est un restaurant à part entière autant que le théâtre", explique Benoît Fontaine qui laisse tomber le costume de comédien la même soirée pour revêtir le tablier de serveur. L’homme a imaginé l’endroit aux accents liégeois à contre-courant des cafés-théâtres parisiens "où j’ai beaucoup ri mais je n’ai jamais bien mangé". "On propose ici des produits du terroir avec une cuisine raffinée. Une blanquette de veau revisitée, des boulets liégeois et leur bière…"

Le confinement dès le 13 mars, "ça a été assez violent" , confie celui qui a pu rouvrir fin juin, avant de devoir refermer le rideau dès mi-octobre. "On a proposé des plats à emporter pour les Fêtes, mais c’est une petite compensation, ça n’a rien à voir avec le sourire des clients. Or, c’est pour ça qu’on fait ce métier".

Le rideau toujours fermé

"La question que je me pose maintenant, ce n’est pas tellement quand on va rouvrir mais comment. La pire situation serait de rouvrir avec les mêmes mesures et qu’à terme, les clients soient déçus et ne reviennent pas" . En outre, l’été est la période creuse de l’établissement dont la belle période s’échelonne d’octobre à mai. "Les gens préféreront toujours aller en terrasse que venir s’enfermer chez nous". "Mon dilemme sera : soit je n’ouvre pas et je perds de l’argent, soit j’ouvre et je perds un peu d’argent. C’est dur de se dire qu’on va perdre de l’argent en travaillant…". Et de conclure : "On vit dans une société qui accorde plus d’importance à l’économie qu’à la culture et qui massacre les jeunes ! C’est abominable".

Aude Quinet