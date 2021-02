Covid-19 L’échevine du Commerce, Élisabeth Fraipont, évoque l’avenir… mais ne peut rien promettre.

Soyons francs : la situation est grave… dans (presque) tous les secteurs de notre économie. Depuis près d’un an déjà, le commerce vit dans la plus profonde incertitude quant au lendemain ; conséquences des mesures sanitaires strictes mises en place dans le cadre de la crise. Certains secteurs sont plus durement touchés que d’autres comme les métiers de contact… et que dire de l’Horeca qui n’a comme bouée de sauvetage que l’option take away, dont on sait aujourd’hui qu’elle ne sert qu’à payer les charges urgentes, pas à vivre ?

Au sein d’une métropole comme Liège, Cité ardente dont le commerce est la vitrine, la situation est plus tendue que jamais. Les rues commerçantes sont clairsemées et les quartiers dédiés à l’Horeca sont morne plaine. Que faire sans "deadline" dès lors ? Nous avons posé la question à l’échevine du Commerce Élisabeth Fraipont (MR), qui assure ne pas ménager ses efforts avec ses équipes… mais qui avoue aussi ne pas avoir toutes les cartes en main.

"Depuis mars dernier, nous travaillons sans relâche et nous sommes en contact permanent avec les différents secteurs", explique l’échevine sur un ton fatigué mais aussi déterminé, "nous avons mis en place plusieurs outils dont les mesures d’exonération ou de suspension des taxes et redevances, une plateforme de référence des commerces ; depuis juillet, il y a une collaboration avec le barreau pour apporter une aide juridique". Au 15 janvier 2021, 129 permanences avaient déjà été organisées, preuve que le recours à ce service est apprécié. En parallèle, d’autres campagnes de promotion du commerce local sont mises en place… mais ces mesures ne sont-elles pas des emplâtres sur une jambe de bois ? Non, car les aides sont bien utiles. Mais force est de constater aussi que la Ville de Liège n’a pas la maîtrise de la situation, ni sanitaire, ni économique…

Le problème des loyers

"C’est la raison pour laquelle nous avons sollicité une rencontre avec le ministre de l’Économie Willy Borsus, le 15 février", nous confie l’échevine. Ce n’est pas