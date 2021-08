Politique Le député MR Philippe Dodrimont plaide pour la mise en place d’une équipe cohérente.

Le 15 juillet dernier, le député libéral wallon Philippe Dodrimont, président du MR d’arrondissement à Liège, écrivait au ministre Philippe Henry, à propos du barrage d’Eupen… Nous étions au lendemain des inondations ayant ravagé des milliers d’habitations, principalement dans la vallée de la Vesdre, reliée audit barrage. Le même jour, il rédigeait une autre question en urgence, sur un sujet qu’il connaît bien : l’habitat permanent dans ces zones inondables ; habitat, on l’a constaté, lui aussi ravagé par les crues… Et le 8 juillet, soit une semaine avant les inondations, c’est également au ministre Henry que le député libéral adressait cette question sur l’entretien des avaloirs le long des routes régionales… avaloirs qui, comme il l’écrit, "sont souvent en cause lors d’inondations".

Alors que la mise en place d’une commission inondations est lancée, celui qui fut des années durant, bourgmestre d’Aywaille - commune elle aussi touchée par les inondations (vallée de l’Amblève) - plaide aujourd’hui pour une commission composée de personnes-ressources… bien informées. "On le sait en effet, les places seront chères", observe-t-il. Au total, 11 élus seront appelés : 4 PS (dont le président Jean-Claude Marcourt), 3 MR, 2 Ecolos, 1 CDH et 1 PTB.

Comprenons : avec cette expérience acquise sur le terrain, au travers du Plan HP, des matières d’urbanisme et en tant que spécialiste de la question des zones inondables (sur sa commune notamment), Philippe Dodrimont ne se voit pas ne pas en être. Une question de cohérence insiste-t-il…

"Je vois évidemment d’un très bon œil la mise en place de cette commission qui ne doit pas marcher sur les plates-bandes de la justice", commente l’élu, "car au-delà des vérités judiciaires, il faut récolter l’avis des administrations et de ceux qui étaient et qui sont toujours sur le terrain".