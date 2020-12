Depuis 1999, l’UPMC (l’Union Professionnelle des Métiers de la Communication) remet ses Prix au cours d’un événement qui est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable dans l’univers liégeois de la communication. La 22e cérémonie des Prix de l'UMPC s’est déroulée sous forme d’un événement digital − situation sanitaire oblige − ce mardi soir et a récompensé les lauréats pour leur professionnalisme, leur créativité et leur engagement pour une communication positive.

Les lauréats des Prix UPMC 2020

Le Prix Etudiant "Anne-Françoise PALEM" récompense un étudiant dont le travail de fin d’études de l’année académique écoulée traite avec talent et esprit analytique d’un sujet reconnu pertinent en matière de communication. Il a été à Pauline Eymael (en rouge surr la photo), de la Haute école de la Province de Liège, pour son travail de fin d’études intitulé : "Les tueurs en série : précurseurs du personal branding".

Le Prix Entreprise qui récompense une entreprise liégeoise laquelle, par une action de communication externe ou interne, a conçu une manière remarquable de communiquer sur elle-même, avec un impact réel sur sa notoriété a été attribué à la SOFICO. La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures a été récompensée pour la qualité de l’ensemble de ses actions de communication menées en 2019.

"C’est un immense honneur de recevoir ce prix puisqu’il émane de professionnels de la communication", s'est réjouit Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO. "C’est une belle reconnaissance du travail mené ces dernières années pour poursuivre le développement de nombreux pans de notre communication externe : nous avons notamment continué à déployer notre présence médiatique, organisé divers évènements et campagnes de sensibilisation. Nous avons également réalisé notre grande entrée sur les réseaux sociaux − renforçant ainsi notre communication directe vers les usagers du réseau structurant −, totalement renouvelé notre site web en proposant notamment un service de cartographie inédit, mais aussi amélioré notre banque de photos et de vidéos avec des images par drone ou sous forme de timelapse."

Enfin, le Prix Digital, lancé en 2018, récompense une réalisation, une campagne, un site internet, une application ou une innovation remarquable dans le domaine de la communication en ligne en province de Liège. Il a été attribué à Zinacor − leader dans la fabrication de fil de zinc et de zinc-aluminium, pour la refonte de son site Internet et de son identité visuelle, réalisée conjointement avec l’agence EPIC.

"Auparavant, nous avions un site vieillot, statique, terne, un simple catalogue commercial", constate Christine Pierre du département commercial de Zinacor. "Aujourd’hui, grâce au professionnalisme d’EPIC et à leur talent créatif, nous avons un site moderne et innovant, qui nous démarque de la concurrence. Notre site est également interactif, ludique, didactique, accessible à tous les publics. Notre image a également été rajeunie grâce à un logo qui symbolise à lui seul tout ce qui fait Zinacor : le zinc, le fil et la protection anticorrosion."

Félicitations aux heureux lauréats !