Environnement En Hesbaye, Luminus a mis en place de telles mesures dans le cadre de ses projets éoliens.

Ce vendredi, veille de la Journée internationale de la biodiversité, c’est la Hesbaye liégeoise que la société Luminus avait choisie afin de faire le point sur un sujet relatif à ses projets éoliens.

Comme rappelé d’emblée par ses responsables au premier rang desquels le CEO Grégoire Dallemagne, la volonté de Luminus est d’être "actrice de la transition écologique". Et ce dernier de dire l’importance voire la nécessité de tendre vers "un avenir énergétique neutre en CO2 ".

C’est ainsi que la société, qui est le leader belge en éolien terrestre et en énergie hydraulique, entend promouvoir l’énergie éolienne. Laquelle contribue selon elle aux objectifs de lutte contre le réchauffement du climat.

Si les parcs éoliens sont parfois critiqués pour leur impact sur l’environnement, Luminus dit veiller à leur intégration à cet égard. Et ce dès leur conception en mettant en œuvre des mesures spécifiques, adaptées aux études d’incidences et voulues compensatoires.

Selon les observations menées ces dernières années, ces mesures sont favorables à la biodiversité locale. Et ce en bordure des parcs éoliens de Héron et de Villers-le-Bouillet. Soit là même où l’ASBL Faune et Biotopes a accompagné la mise en œuvre de ces compensations.

Ainsi qu’expliqué par la chargée de mission Amandine Delalieux, c’est en amont des projets que l’ASBL intervient en tant que médiatrice entre la société et les agriculteurs. Lesquels sont par ailleurs de plus en plus sensibilisés.