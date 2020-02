Liège prétendait, à l’époque, accueilir ce futur centre sportif de haut niveau pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Sart-Tilman, dans le complexe sportif du Blanc Gravier… Mais Louvain-la-Neuve lui avait toutefois volé la politesse.

Assez rapidement pourtant, une promesse de rénovation en profondeur avait été faite pour Liège et, grâce à des subsides de ladite fédération notamment (on parle de 22 millions d’euros), un vaste chantier fut programmé pour le réaménagement du Blanc Gravier. Le gros morceau débutera au mois de mars.

C’est en effet le député libéral Philippe Dodrimont qui s’est inquiété de l’évolution du chantier lancé en juin dernier. "En effet, le centre sportif de haut niveau du Sart-Tilman fait aujourd’hui l’objet d’importantes rénovations", a-t-il rappelé, "or, puisqu’il dispose de logements, il pourrait se porter candidat pour héberger des délégations sportives"… Lors d’événements majeurs, les Jeux Olympiques de Paris en 2024 par exemple. À condition que les rénovations soient réalisées à temps bien sûr… Bonne nouvelle, ce devrait être le cas.

En effet, selon la ministre des Sports Valérie Glatigny, c’est dès ce mois de mars 2020 que les travaux entreront dans une phase plus importante. Le "gros" du chantier débute…

Pour rappel, il est question, au Blanc Gravier, de rénover en profondeur les bâtiments existants mais également d’augmenter l’offre. C’est au niveau du bâtiment B21, soit le hall de sport IEP, les différents gymnases, la piscine, des bureaux et la cafétéria, que la rénovation sera lancée. Le B 46, soit le grand hall en contrebas des parkings, est aussi concerné. Et il en ira de même pour les logements, dont la capacité doit être augmentée (à 100 lits).

Ce chantier vise donc aussi à augmenter l’offre d’infrastructures. Cela se traduira par trois nouveaux terrains (synthétique, gazon naturel et demi-terrain couvert), d’un centre de mise en condition physique, des bureaux, pour les fédérations sportives et des salles de cours et de travaux pratiques pour les étudiants du département des Sciences de la motricité de l’ULiège.

Agenda

La rénovation de la piste d’athlétisme terminée… les travaux vont donc s’enchaîner. Dès le mois de mars, la rénovation complète de la toiture, du revêtement de sol et de l’éclairage sera lancée. En avril, c’est la partie logements qui sera lancée. En mai, la construction du bâtiment dédié à la mise en condition physique et des bureaux débutera. Dans la foulée, les trois nouveaux terrains seront aménagés.

"D’après la ministre, l’ensemble du chantier devrait être terminé fin 2023 et le Blanc-Gravier sera dès lors en mesure de recevoir des délégations étrangères…", se réjouit encore Philippe Dodrimont.