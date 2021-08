A pareille époque, l'événement "Amuz' et vous" aurait dû se dérouler à la plaine de la Houillère au Profondval. Un événement qui se veut familial à travers des activités diverses pour petits et plus grands ainsi qu'une programmation musicale. Si le Covid-19 en a voulu autrement l'an dernier, le contexte sanitaire est désormais meilleur et permet d'envisager l'une ou l'autre organisation... C'est ainsi que l'idée de mettre sur pied un événement "retrouvailles" a germé au sein du PAC (Présence et Action Culturelles) de Flémalle.

"L'événement dans le cadre d'Amuz' et vous est un rendez-vous apprécié mais il était encore difficile, à cause du Covid, de l'organiser tel qu'on le connaît. Mais la volonté est de conserver ce rendez-vous annuel, et sachant que les gens ont besoin de se retrouver, on a souhaité proposer une activité leur permettant de se revoir qui soit le plus démocratique possible", explique le député flémallois Laurent Léonard, membre du PAC et à la manoeuvre de ce qui a été nommé "Nos retrouvailles tribute festival" et qui se déroulera ce samedi à la plaine de la Houillère.

Trois groupes tribute sont à l'affiche, à savoir Korange (Téléphone), Pride (U2) et C.Calo (Calogero). Une programmation qui a été établie de manière à séduire un large public. Pour la petite histoire, au moins deux Flémallois composent le groupe Pride tandis que le chanteur de C.Calo n'est autre que Laurent Pagna, vainqueur de la saison 3 de The Voice Belgique... Bref, une programmation qui promet de passer une agréable soirée, selon Laurent Léonard, lui-même musicien...

"Afin de rester dans l'esprit familial que l'on souhaite, il y aura un château gonflable pour les enfants", souligne-t-il. "Cette première édition se déroule sur un jour mais il n'est pas exclu, dès l'année prochaine, de passer à deux jours et d'accueillir, en plus de groupes tribute, de jeunes talents et artistes de la région à découvrir".

L'accès étant limité à 1 500 personnes, il ne sera pas nécessaire de présenter le Covid Safe Ticket pour y accéder. "Le site étant immense, nous allons disperser des espaces de détente, avec des bottes de foin, afin que les gens puissent s'installer en bulle. Pour se déplacer sur le site, par contre, il sera demandé de porter le masque", poursuit Laurent Léonard.

L'accès à la plaine (dès 14 h) se fera via la rue de la Houillère. Le premier concert est prévu à 15 h 30.

Il y aura de quoi boire un verre et se restaurer sur place. Entrée: 9 € et gratuit en dessous de 12 ans. Vu la limitation du nombre de spectateurs, il est conseillé d'acheter vos places à l'avance, soit par compte bancaire (BE79 6528 0268 9533) jusqu'au 26 août, soit à la taverne Chez Rico (place des Martyrs au Profondval).