Malgré les mesures mises en place et les efforts consentis depuis la rentrée par le secteur de la culture, le dernier Comité de Concertation a décidé de limiter tous les concerts en intérieur à 200 personnes maximum, quelle que soit la taille des salles de concert concernées. Ces mesures doivent être appliquées de manière immédiate. "Cette situation est particulièrement contraignante et compliquée pour un lieu de grande capacité comme la Salle Philharmonique de Liège (1129 places), tant d’un point de vue de la gestion du public, la plupart des concerts programmés étant d’ores et déjà très remplis, qu’au niveau de l’équilibre financier de ces concerts", regrette l'OPRL dans un communiqué.



Dans l’état actuel des choses, l’OPRL ne souhaite pas devoir faire un tri et choisir parmi ses spectateurs qui peut assister aux concerts ou pas, et de garantir la pérennité financière de l’institution.



Des mesures « au cas par cas » ont dès lors été adoptées, "tenant compte des réalités artistiques, publiques et économiques de chaque projet concerné, à savoir tous les concerts de décembre."





Du 10 au 12 décembre : « L’Orchestre à la portée des enfants : Cendrillon » : tous ces spectacles sont annulés, à Liège et à Bruxelles.

Le samedi 11 décembre : « Un oratorio de Noël » à la Salle Philharmonique de Liège est dédoublé, avec des concerts à 16 heures et à 20 heures. L’Ensemble Clematis a en effet proposé de donner deux fois son concert, ce qui permet à l'OPRL de respecter la jauge de 200 personnes par concert. Les spectateurs seront contactés personnellement.

Le mercredi 15 décembre : « Carte blanche à Hanxiang Gong », Musique à midi à la Salle Philharmonique de Liège : ce concert gratuit est maintenu, avec ouverture des réservations dès ce mercredi 8 décembre à 13 heures, et 120 places disponibles au Foyer Ysaÿe.

Les 17 et 18 décembre, « Abbey Road Rhapsody » à la Salle Philharmonique de Liège : ces deux concerts de Noël sont annulés.





Les spectateurs des concerts annulés seront recontactés individuellement afin de procéder au remboursement de leurs places.



L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège rappelle qu’il fait le maximum pour maintenir son activité, "dans la mesure de ce qui est acceptable et raisonnable", et remercie le public pour sa compréhension face à une situation qui le désole mais qui lui est imposée.