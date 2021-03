Supracommunalité Le projet de hall sportif et de salle rurale conjoint entre Clavier et Ouffet se concrétise.

L’union fait la force, dit l’adage qui fait en outre figure de devise nationale en Belgique. Lequel s’applique plutôt bien au projet dont il est question en l’espèce.

Soit, aux dires du bourgmestre de Clavier qui est l’une des deux entités concernées avec Ouffet, un projet transcommunal mais aussi multiple. Lequel consiste en effet en la création tant d’un nouveau hall sportif que d’une salle rurale.

Comme rappelé ce mardi, alors même que le sujet doit être abordé lors des conseils communaux respectifs, par l’échevin claviérois en charge Damien Wathelet, "cela fait une trentaine d’années que l’on en parle".

Et ce dernier de faire notamment référence au plan communal de développement rural datant de 2015 et dans lequel le projet figure en première place. Depuis lors, des conventions de marché conjointes ont été validées et les permis et autres subsides obtenus.

"Il s’agit aujourd’hui d’une étape importante consistant en la validation des cahiers des charges et en le lancement des procédures d’adjudication", a expliqué un échevin fier du travail accompli.