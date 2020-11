Liège L’intercommunale Intradel demande aux citoyens de ne plus en apporter pour l’instant.

C’est l’une des conséquences de la crise… et plus particulièrement des mesures de confinement : les parcs à conteneurs sont plus souvent engorgés que de coutume. Depuis quelques jours d’ailleurs, les services d’Intradel constatent des problèmes dans la gestion des "déchets spéciaux". Ceux-ci sont en effet trop nombreux… leur évacuation pose dès lors problème, raison pour laquelle Intradel demande aux citoyens désireux d’apporter ce type de déchets de postposer leurs visites…

Les déchets spéciaux, ce sont en effet tous ces déchets, souvent issus du bricolage, qui ne sont pas censés être nombreux dans les déchets des ménages mais qui ont aussi "un contenu au caractère chimique qui nécessite un traitement car ils sont relativement toxiques", explique Jean-Jacques De Paoli, porte-parole d’Intradel.

C’est ainsi le cas de tous les produits qui disposent d’un bouchon avec sécurité à l’ouverture, tout comme des tubes de silicone, des pots de peinture, des produits déboucheurs ou autre colles à bois.