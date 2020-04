C'est le CHU de Liège, via le professeur Étienne Cavalier (chimie clinique) et le professeur Michel Moutschen (maladie infectieuses) qui le communique ce jeudi : prendre de la vitamine D pourrait être bénéfique en ces temps de confinement. Peut-être même à l'égard du Covid-19...

"S’il n’existe aucune donnée montrant que la vitamine D pourrait réduire l’incidence de l’infection par le Covid-19, ou en atténuer l’atteinte, une supplémentation quotidienne en vitamine D (par exemple, par 800 UI), au vu du faible risque présenté, pourrait s’avérer bénéficiaire", expliquent les spécialistes. Le bénéfice serait notamment constaté pour les autres effets démontrés de la vitamine D sur le squelette et d’autres fonctions de l’organisme...

On le sait en effet, la vitamine D est synthétisée naturellement par exposition de la peau aux rayons UVB solaires et sans exposition au soleil, des déficiences peuvent apparaître, surtout si le confinement est prolongé... En effet, si la vitamine D est bien connue pour son action sur le système osseux, elle possède aussi des propriétés particulièrement intéressantes sur le système immunitaire... Les voies respiratoires sont aussi concernées.

Qui plus est... "Une méta-analyse sur données individuelles, le sommet de l’evidence-based medicine, publiée en 2017 dans le British Medical Journal a ainsi montré qu’une supplémentation en vitamine D pouvait protéger des infections aiguës du tractus respiratoire", précise-t-on encore au CHU de Liège, "Il est en outre bien connu que les enfants présentant un rachitisme vitaminique (lié à une carence profonde en vitamine D) souffrent, outre des effets osseux, d’infections respiratoires sévères. Les mécanismes reliant infection et vitamine D sont bien connus et associent à la fois une stimulation du système immunitaire innée et une modulation de l’immunité acquise".