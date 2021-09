Inondations Pour François Schreuer (Vega), la catastrophe nous force à y voir plus clair dans la zone…

Noyés, laminés, dévastés… les bords de Vesdre et d’Ourthe ont été, faut-il encore l’écrire, particulièrement impactés par les inondations de mi-juillet. Mais certaines zones qui ont été plus ravagées que d’autres encore, à Trooz, Verviers, Pepinster et Chaudfontaine notamment.

Sur Liège, ce sont les quartiers d’Angleur mais surtout de Chênée qui ont subi la montée des eaux… et fort logiquement, le site du confluent de la Vesdre et de l’Ourthe n’a pas été épargné, que du contraire. En face de la place du Gravier, là où deux immeubles ont été emportés dans la Vesdre, les commerces sont, pour certains, en contact direct avec la rivière (sur pilotis). Et mi-juillet, ce "bain de pieds" s’est transformé en raz-de-marée dévastateur au point qu’aujourd’hui encore, les commerces n’ont pas rouvert. Pour François Schreuer, conseiller communal Vega, cette situation nous force à repenser la zone : n’envisagerait-on pas un autre avenir (que commercial) pour ce confluent ?