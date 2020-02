Au programme : interpellations citoyennes et motion de soutien aux sans-papiers.

Le conseil communal de Verviers qui s’est tenu ce lundi soir a été le théâtre d’une motion de soutien aux sans-papiers et de deux interpellations citoyennes.

La première interpellation abordait la question des projets de lotissements dans le quartier de Stembert Haut, "qui connaît des bouleversements immobiliers très préoccupants", a estimé Roger Lux, membre du comité de quartier de Stembert Haut, "or, nous souhaitons que notre quartier garde son caractère rural. Il y a plusieurs projets de lotissements envisagés, notamment celui situé près de la rue des Champs et de Hèvremont".

Dépôts sauvages

L’échevin du Développement territorial Freddy Breuwer (MR) de répondre que ce dernier projet "consiste en un nouveau quartier autonome en matière de stationnement et d’infrastructure, avec des logements de qualité" , et que, de manière plus globale, "de nouveaux logements doivent être créés sur les terrains les mieux situés pour lutter contre l’étalement urbain, ce qui est le cas de ce projet se trouvant dans un quartier à densifier".

La seconde interpellation citoyenne concernait le problème des dépôts sauvages. "Il faut agir dès maintenant contre ce fléau. Cette question est cruciale si Verviers veut tirer son épingle du jeu, avoir des retombées économiques et redorer son image", a indiqué Michaël Latte, citoyen verviétois, "pour remédier à la situation, un travail de fond, d’information, de prévention, de répression mais aussi et surtout d’éducation doit être effectué". L’échevin de l’Environnement, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), a souligné qu’il voyait cette interpellation comme "une main tendue de la part de citoyens" envers les autorités communales, et que des actions communes pourraient être envisagées à l’avenir.

Enfin, l’opposition Ecolo-PTB-CDH a proposé lors de conseil une motion demandant la mise en place de régularisations de personnes sans papiers. Cette motion a été favorablement votée par ces trois partis ainsi que par le PS. Le MR et Nouveau Verviers se sont abstenus, tandis que le PP a voté contre.