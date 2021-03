Pas toujours simple la vie lorsqu’on est étudiant… Problème de bail, conflits familiaux liés aux successions, création de start-up, litiges civils…, les exemples sont nombreux.

C’est ainsi que trois étudiants de la faculté de droit à l’ULiège ont eu l’idée de créer une ASBL pour dispenser des conseils juridiques à d’autres étudiants de l’enseignement supérieur liégeois. Rencontrés à l’Ustart Liège, les cofondateurs Florian Dothée, Amandine Tack et Malko Besschops l’ont baptisée Consulex.

"J’avais toujours eu envie de mettre mes expériences en pratique", confie Florian Dothée, étudiant en 2e master.

Démocratique

Créée le 1er février dernier, Consulex propose des conseils juridiques pour et par les étudiants. "Plus on creuse et plus on se rend compte que les étudiants sont confrontés à des problèmes juridiques dans la vie de tous les jours, explique l’étudiant. J’ai récemment traité un litige civil. Une cliente a acheté une voiture et elle s’est rendu compte que des problèmes techniques n’avaient pas été déclarés." À noter que l’aide est proposée pour un prix forfaitaire et démocratique de 20 € par dossier "car le coût peut bloquer l’accès à un avis juridique lorsqu’on est étudiant" .

Depuis la création, "on a déjà traité deux dossiers terminés et on en a six en cours. On voit que les étudiants ont confiance en nous. É tudiants comme eux, on les comprend plus facilement, on est plus proche d’eux qu’un avocat conventionnel. Ils peuvent nous contacter par téléphone ou par e-mail via notre page Facebook".

L’ASBL entend s’agrandir en recrutant d’autres étudiants collaborateurs "pour prendre plus de dossiers en charge et se répartir la charge de travail" . "On espère être une petite vingtaine de collaborateurs en mai !"