Le Carré est bien connu comme étant un lieu festif en Cité ardente. Si l'on sait que de mauvaises rencontres ont pu y être réalisées de tout temps, divers faits survenus ces derniers temps n'ont pas vraiment contribué à le mettre en valeur... Ce lundi, le conseil de la nuit de la ville de Liège s'est réuni pour faire le point sur les travaux des groupes "Harcèlement / Violences sexuelles", "Sécurité / Propreté" et "Communication" et ainsi préparer le rapport de recommandations 2022 à destination du conseil communal.

Pour rappel, l'objectif du conseil de la nuit est de promouvoir une vie festive responsable et respectueuse de chacune et de chacun. Et de rappeler les différentes actions mises en œuvre, depuis 2014, pour lutter contre les violences sexuelles, renforcer la sécurité des lieux festifs et améliorer la vie nocturne de la Cité ardente. Des actions, sous l'appellation "Un Carré qui tourne rond", qui sont désormais étendues aux différents quartiers festifs. Citons notamment le renforcement de la présence policière, pas moins de 172 séances d’information dans 27 écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes aux risques de victimisation; à l’importance de la prévention et l’identification de personnes ressources pour venir en aide en cas de besoin, des campagnes de prévention lors de moments festifs ou encore la labellisation Quality Night attestant du rôle de soutien du personnel des établissements.

A noter que l'éclairage public est en cours de renouvellement afin de limiter les zones sombres dans et autour du Carré.

Par ailleurs, la ville et la police de Liège s'inscriront à nouveau dans le cadre de la campagne mondiale du Ruban blanc contre les violences faites aux femmes. Une campagne qui sera menée avec l’appui des Bulldogs. Celle-ci, intitulée "Consent-quoi ???", se déclinera sous forme de vidéos, de flyers, d’affiches et de visuels divers qui seront diffusés dans les écoles secondaires et dans divers lieux accueillant du public adolescent.

Signalons enfin que les plans d’action "Harcèlement de rue", qui se sont d’abord concentrés sur les rues les plus fréquentées, seront généralisés à l’ensemble du territoire liégeois.

Le cabinet du bourgmestre de la ville de Liège indique que celui-ci prendra contact avec les organisations étudiantes afin d'évaluer, et voir comment renforcer, les mesures de prévention en matière de harcèlement et/ou de consentement mises en place lors des guindailles étudiantes.