Chaque année, la Commission européenne organise un concours devenu, au fil du temps, un label d’excellence de l’Europe pour des projets financés dans le cadre de la politique de cohésion qui mettent en avant des approches innovantes et inclusives en matière de développement régional.

En 2021, ce sont 214 candidatures – un nombre record – qui ont été déposées, chacune avec l’espoir de voir son projet être salué d’un RegioStars Award. Car ce prix consacre l’excellence et l’inventivité mises au service des citoyens par des initiatives qui ont vocation à en inspirer d’autres.

Le projet de Conserverie solidaire et itinérante de la Province de Liège avait ainsi été retenu parmi les finalistes de la catégorie « Une Europe URBAINE: promouvoir des systèmes alimentaires écologiques, durables et circulaires dans des zones urbaines fonctionnelles ».

Ce projet, développé par le Centre provincial de formation en Agriculture et Ruralité (CPFAR) et soutenu par le Fonds social européen (Agence FSE), a pour ambition de permettre au plus grand nombre – et en particulier aux personnes précarisées – de se former aux techniques de conservation des fruits et des légumes afin de pouvoir bénéficier de denrées alimentaires abordables, saines et de qualité tout au long de l’année, sans gaspillage… une façon de promouvoir la transition vers un système alimentaire durable.



Belle surprise pour la Province de Liège puisque c’est la Conserverie qui a emporté les suffrages du Jury dans sa catégorie. "Une victoire inattendue mais prestigieuse pour ce projet qui faisait office de petit poucet de la compétition mais qui a su séduire par l’impact positif que l’outil imprime auprès de son public depuis sa création en 2015 !", se réjouit la Province de Liège.

La Province de Liège est ainsi heureuse de constater que ses nombreux efforts en matière de transition écologique et alimentaire sont aujourd’hui reconnus, "eux qui seront d’ailleurs encore intensifiés dans les années qui viennent."