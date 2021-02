Située au cœur de la Hesbaye liégeoise, la commune de Crisnée ne cesse de faire l’actualité. Laquelle n’est pas qu’environnementale, en référence à la plantation de haies chère à son bourgmestre, mais bien aussi urbanistique.

C’est ainsi notamment que suite à une interpellation citoyenne émanant d’un riverain, ce dernier a tenu à réagir. Et Philippe Goffin (MR) d’estimer que le développement de la commune ne se fait pas de façon déséquilibrée comme le sous-entendait ce riverain.

Lors du dernier conseil communal en date, ce n’est pas encore l’interpellation en question qui était à l’ordre du jour. Et ce faute d’avoir été rendue dans les formes demandées. Pas plus d’ailleurs qu’un schéma d’urbanisme souhaité par d’aucuns, la volonté du collège étant de laisser de la liberté aux développeurs.

Les élus locaux ont plutôt été amenés à se prononcer, ou plutôt à prendre acte, du schéma de développement territorial de la province. Soit l’occasion pour le maïeur crisnéen de rappeler les enjeux propres à la commune. Et ce notamment en termes de mobilité mais aussi de logement et de commerce.

À cet égard, le pôle commercial constitué par la commune voisine d’Awans a été évoqué. Un point a également été fait sur la situation du foncier à Crisnée, laquelle est et reste une commune rurale. C’est du moins le souhait exprimé par les différents groupes.

Face aux demandes de permis parfois problématiques pouvant exister, la volonté exprimée par le bourgmestre est de "faciliter les choses en amont des enquêtes publiques". L’idée est de mettre sur pied une consultation préalable en accord avec les demandeurs.

De quoi selon Philippe Goffin "permettre de gagner du temps et de l’énergie". Il s’agit aussi dans le chef de ce dernier d’objectiver le nombre de projets et de réclamations. Tout en voulant faire la part belle à la participation et cette question doit ainsi être mise sur la table lors des prochains "dialogues citoyens".