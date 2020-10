Il y a quelques semaines, l’échevin en charge de la gestion territoriale, Walther Herben, a entamé la série de rencontres avec la population destinées à informer sur l’utilisation des conteneurs à puce qui seront donc introduits à Ans, dès le 1er janvier prochain, pour la collecte des déchets ménagers. Mais, en raison de la reprise de l’épidémie de coronavirus, les séances programmées en ces mois d’octobre et de novembre ont été annulées. Des explications seront, dès lors, apportées dans le prochain magazine communal Ans Infos.

Donc, dès le 1er janvier, des conteneurs, l’un pour les déchets organiques (vert) et l’autre pour les déchets dits tout-venant (noir), remplaceront les sacs-poubelle sur lesquels, jusqu’à présent, les citoyens ansois doivent apposer des étiquettes spécifiques. Combien ce nouveau système va-t-il leur coûter ? Une question qui intéresse forcément bon nombre d’Ansois et Ansoises…

Lundi soir, le conseil communal a adopté, à l’unanimité, la nouvelle taxe sur les déchets ménagers en lien avec ce passage aux conteneurs à puce.

Pollueur-payeur…

" À Ans, la taxe sur les déchets ménagers n’a plus été augmentée depuis 1999. Elle est actuellement de 72 € pour les isolés et de 120 € pour les ménages, quelle que soit leur taille. Une simple indexation annuelle aurait porté ces montants, en 2020, à 108 € pour les isolés et à 180 € pour les ménages ", souligne d’entrée de jeu Walther Herben.

Aussi, des montants ont été fixés sur base du coût-vérité, principe imposé par la Région wallonne et obligeant les communes à répercuter à travers la taxe le coût du service de collecte et de traitement des déchets. Soit :

- 85 € pour les isolés

- 142 € pour les ménages de deux personnes

- 152 € pour les ménages de trois et quatre personnes

- 162 € pour les ménages de cinq personnes et plus

Par habitant et par an, cette taxe comprend 55 kilos de déchets tout-venant, 35 kilos de déchets organiques ainsi que 30 levées pour les deux conteneurs (au total).

En clair, s’ils font en sorte de respecter ces kilos et quotas, les citoyens ansois ne paieront pas plus… On a bien dit pollueur-payeur, n’est-ce pas ?