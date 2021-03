Elles sont de plus en plus nombreuses, les communes liées à Intradel (intercommunale de gestion des déchets), qui adhèrent au système du double conteneur, un gris pour les déchets résiduels et un vert pour les déchets organiques. Car si le principe n’est pas facile à mettre en place partout (surtout en ville), force est de constater que les résultats sont là.

Comme chaque année, l’intercommunale a dressé le bilan de sa collecte de déchets et, pour 2020, on constate que deux nouveaux venus, à savoir Verviers et Neupré, font un bon (positif) gigantesque dans le classement.

En effet, alors qu’en 2019, Verviers, avec son système de sacs-poubelles, végétait dans le fond du classement avec 197 kg de déchets produits par an et par habitant (étant ainsi la dernière des 72 communes d’Intradel), la voici en 2020, avec des conteneurs, propulsée à la 20e place de ce classement et une moyenne de 92 kg par an et par habitant (déchets résiduels). La diminution est de l’ordre de 54 % ! Quant à Neupré (62 kg par an par habitant), elle passe tout simplement de la 69e place à la… première, avec une réduction de 59 % de ses déchets.

Globalement, les communes qui ont opté pour le conteneur se portent donc bien, les bons élèves étant Herve (68 kg), Olne (72), Anthisnes (72). Contrairement à Liège (197) - qui souffre toutefois de cet effet de centralité qui influence naturellement le tonnage -, Beyne-Heusay (187) ou Ans (176). La moyenne des communes ayant opté pour le conteneur est de 102 kg, contre une moyenne de 169 pour les autres. Au total, 49 communes ont déjà adhéré au système mais quatre nouvelles devraient y passer prochainement, à savoir Theux, Dalhem, Soumagne et Juprelle.

Notons qu’en 2020, année particulière s’il en est, Intradel s’attendait à une hausse importante des déchets ménagers, au regard de la hausse des commandes en ligne et du cocktail confinement-télétravail. Au global, la hausse est finalement assez légère, avec 512 500 tonnes de déchets ménagers (+1,04 %) et 494 kg de déchets produits par an et par habitant (toutes fractions confondues), soit une hausse de 0,79 %.

À noter aussi cette avancée positive sur les conteneurs collectifs. On en compte aujourd’hui 162 répartis sur 13 communes dont 42 à Verviers (desservant 18 % de la population). Comme pour ces projets pilotes de conteneurs spécifiques pour déchets organiques et papiers-cartons, les résultats sont jugés encourageants ; Intradel annonce vouloir développer ce principe.