Le rendez-vous était donné à 10h autour du château du Val Saint-Lambert à Seraing ce samedi matin. Un rassemblement citoyen organisé par l’ASBL Le Bois du Val auquel ont répondu une centaine de personnes.

Devant le bâtiment symbolique à l’abandon des anciennes Tailleries, les citoyens ont manifesté leur opposition ferme au projet de bureaux "Cristal Office Park" (22.000m²) dont l’enquête publique organisée par la Ville de Seraing démarre ce 9 mai jusqu’au 7 juin dans le cadre du permis d’urbanisme concernant les voiries liées au projet.

"Nous sommes farouchement opposés à ce projet inutile, d’un autre âge, qui met à mal le patrimoine naturel de la cité tout en laissant en plan des espaces déjà bâtis à réhabiliter", a souligné Xavier Spirlet, vice-président de l’ASBL. Le souhait est de défendre le patrimoine naturel de Seraing, riche d’espèces utiles à l’écosystème tels que des fraignes, charmes, pins de Corse "qui sont parmi les arbres qui résistent le mieux au réchauffement climatique". "Rare sont ceux qui le savent mais Seraing est une des communes les plus vertes de Wallonie, et la plus verte de la province", avec un chemin de grand intérêt touristique. Pour l’opposant, ce projet "ridicule et disproportionné" fait "passer l’intérêt privé avant celui du grand public".

Rénover et non construire



Voici 15 ans qu’Anne Mergelsberg, présidente de l’ASBL et riveraine, habite une maison en rénovation à côté du château, "et nous sommes sous le charme de ce site car nous sommes dans un écrin de verdure, et voisin d’un patrimoine industriel. La fenêtre de ma chambre donne sur les Cristalleries. On peut voir tous ces bâtiments laissés à l’abandon". Selon elle, "ce qu’il faut, c’est de la rénovation, et non pas bétonner là où il n’y a pas la moindre brique !".

L’ASBL, née en 2019 pour s’opposer au projet d’accrobranche - en recours au Conseil d’Etat, entend bien cette fois mobiliser un maximum de citoyens pour s’opposer en masse au permis, par le biais de remarques dans le cadre de l’enquête publique, avec le soutien d’Inter Environnement Wallonie (IEW), et de la plateforme Ry-Ponet.