On le sait, l’accès à internet et à la foule d’applications qui "facilitent" la vie de nombreux citoyens n’est pas une évidence pour tout le monde. Public particulièrement fragile à l’égard des nouvelles technologies, les personnes âgées peuvent être victimes de ce qu’on appelle la fracture numérique…

Pour éviter pareille mise à l’écart, qui peut s’avérer très handicapante dans certaines situations, la Ville de Liège et l’échevinat des Solidarité de Julie Fernandez-Fernandez, ont décidé de lancer une série de cours et d’ateliers (gratuits) afin de "lutter contre la fracture numérique des aînés". "On pense souvent que plus on avance en âge moins on a recours à l’informatique mais c’est faux", indique l’échevine, "c’est l’usage qu’on en fait qui change. Chez les aînés, l’usage pratique est le plus demandé".

En pratique…

Régler ses factures, obtenir un document de l’administration ou simplement obtenir une information sont des tâches qu’il faut savoir continuer à faire avec les nouvelles technologies.

Concrètement, "des cours adaptés sont donc proposés dans une majorité de quartiers, allant de la simple initiation aux cours plus avancés", indique l’échevine. Des ateliers variés sont proposés… Il s’agit au final de maîtriser les outils informatiques mais aussi de déjouer les pièges d’internet ou de savoir utiliser des programmes, la géolocalisation, et d’autres applications comme Whatsapp, Instagram, Twitter…

Informations complètes dans la revue Sillage (n° 52, février-mai) ou sur le site de la ville de Liège, www.liege.be/fr/viecommunale...